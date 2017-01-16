Российским студентам не будут выдавать образовательные кредиты О заморозке кредитования объявил Сбербанк

Российским студентам не будут выдавать образовательные кредиты с государственной поддержкой. Об этом пишет в понедельник «Коммерсантъ».



Издание отмечает, что Сбербанк – единственный банк в стране, который выдавал займы на образовательные цели на специальных условиях. В настоящее время российские студенты полностью лишились шанса получить кредит на образование. Подобное решение продиктовано «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Минобрнауки РФ», сообщили в пресс-службе банка. В Минобрнауки «Ъ» заявили, что совершенствование программы не подразумевает сокращение ее финансирования.

Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов направил в правительство обращение с просьбой решить проблему доступности кредитов для студентов. Известно, что программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать кредит на сумму 100% -ой стоимости обучения сроком на время обучения и еще на 10 лет с процентной ставкой 7,5%. Кроме того, ¾ ставки рефинансирования субсидируется государством.