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16.01.17 / 03:45 Банки / Новости

Российским студентам не будут выдавать образовательные кредиты

О заморозке кредитования объявил Сбербанк

сбербанк oskol-journal.ruРоссийским студентам не будут выдавать образовательные кредиты с государственной поддержкой. Об этом пишет в понедельник «Коммерсантъ». 

 
Издание отмечает, что Сбербанк – единственный банк в стране, который выдавал займы на образовательные цели на специальных условиях. В настоящее время российские студенты полностью лишились шанса получить кредит на образование. Подобное решение продиктовано «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Минобрнауки РФ», сообщили в пресс-службе банка. В Минобрнауки «Ъ» заявили, что совершенствование программы не подразумевает сокращение ее финансирования.

 

Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов направил в правительство обращение с просьбой решить проблему доступности кредитов для студентов. Известно, что программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать кредит на сумму 100% -ой стоимости обучения сроком на время обучения и еще на 10 лет с процентной ставкой 7,5%. Кроме того, ¾ ставки рефинансирования субсидируется государством.

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