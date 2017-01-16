В семи военных городках Московской области установили 446 светильников в 2016 году

В 2016 году в семи военных городках, переданных в собственность муниципальных образований Московской области, установили 446 светильников наружного освещения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Минобороны РФ.
Кроме того, установлено 309 опор, протянуто 13,9 км самонесущего изолированного провода. Самый крупный проект реализован в военных городках Щелково-3,4 по
капитальному ремонту линии наружного освещения, протяженностью 4,8 км.
В текущем году в Московской области планируется модернизировать 40 тыс. светильников наружного освещения. В прошлом году наружное освещение модернизировали в военных городках Клин-5, д. Назарово, Софрино-1, д. Башенка, Ногинск-5, Щелково-3,4, Звездный городок.