Священник Грозовский оспорил в суде отстранение адвоката Суд рассмотрит апелляционную жалобу 23 января

Священник Глеб Грозовский, которого обвиняют в педофилии, оспорил в Петербургском городском суде действия следователя, который ранее отстранил его адвоката Михаила Уткина. Суд сообщил об этом в понедельник.

Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции рассмотрят 23 января. В ноябре прошлого года Октябрьский районный суд уже отказал в жалобе Грозовского на действия следователя.

Напомним, следствие считает, что летом 2011 года Глеб Грозовский изнасиловал девочку в православном детском лагере в Ленобласти. Предполагается, что аналогичные действия он совершил в 2013 году в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции.

После начала расследования Грозовский сбежал из России, в октябре 2013 года его объявили в международный розыск. В сентябре прошлого года священника доставили в Москву из Израиля.