Все новости

16.01.17 / 16:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Священник Грозовский оспорил в суде отстранение адвоката

Суд рассмотрит апелляционную жалобу 23 января

Священник Грозовский

Фото: dni.ru

Священник Глеб Грозовский, которого обвиняют в педофилии, оспорил в Петербургском городском суде действия следователя, который ранее отстранил его адвоката Михаила Уткина. Суд сообщил об этом в понедельник.

Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции рассмотрят 23 января. В ноябре прошлого года Октябрьский районный суд уже отказал в жалобе Грозовского на действия следователя.

Напомним, следствие считает, что летом 2011 года Глеб Грозовский изнасиловал девочку в православном детском лагере в Ленобласти. Предполагается, что аналогичные действия он совершил в 2013 году в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции.

После начала расследования Грозовский сбежал из России, в октябре 2013 года его объявили в международный розыск. В сентябре прошлого года священника доставили в Москву из Израиля.

По материалам: tass.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016