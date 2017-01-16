Welhome: В 2016 году в Москве открыли девять торговых центров Арендуемая площадь — 453,6 тыс. кв. м

В Москве в 2016 году открыли девять торговых центров. Об этом сообщили в понедельник в консалтинговой компании Welhome.

Общая арендуемая площадь ТЦ составила 453,6 тыс. кв. м. Это на 24% показателя прошлого года. показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2016 года достиг 501 кв. м на 1000 жителей, увеличившись на 8% по отношению к показателю на конец 2015 года.

На 2017 год заявлено к вводу порядка 500 тыс. кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 10% выше объема ввода в 2016 году. Один из крупнейших заявленных объектов на 2017 г. – ТРЦ Vegas Кунцево с запроектированной арендуемой площадью 113,4 тыс. кв. м.