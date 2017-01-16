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16.01.17 / 13:36 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль прокомментировал слова Трампа по ядерному разоружению

Попросили дождаться инаугурации Трампа

трамп kontinentusa.comВ Кремле прокомментировали инициативу избранного президента США по ядерному разоружению. Соответствующее заявление в понедельник сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», — призвал Песков.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что пойдет на отмену некоторых антироссийских санкций в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.

Добавим, инаугурация Трампа пройдет 20 января. Он собрал на нее рекордную сумму пожертвований в $90 млн.

Напомним, США и ряд европейских держав ввели санкции против России в 2014 году. Ограничения затрагивают энергетический, финансовый и оборонно-промышленный сектор российской экономики.

По материалам: rbc.ru
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