В Петербурге создадут программу развития туризма до 2023 года Уделят внимание безопасности иностранных гостей города

В Петербурге создадут отдельную государственную программу развития туризма с 2018 по 2023 год. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, передает корреспондент АБН.

Как отметил Мушкарев, особое внимание чиновники уделят безопасности иностранных гостей города. В рамках программы установят единый подход к подсчету доходов Петербурга в туристической отрасли. Городские власти планируют развивать конгрессно-выставочную деятельность, сообщил председатель комитета.

Напомним, в прошлом году туристический поток в город составил около 7 млн человек. Из них 2,8 млн – иностранные граждане. Количество туристов в Петербурге в 2016 году увеличилось на 11% по сравнению с показателями 2015 года. Наиболее популярными у туристов стали всемирно известные музеи: Русский музей, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Музей истории города, а также музеи-заповедники.