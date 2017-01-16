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16.01.17 / 08:56 Новости / Общество / Экономика

В отношении вице-президента Samsung выписан арест

Прокуратура Южной Кореи подозревает в коррупции Ли Чжэ Ена

В Москве на несогласованной акции

Фото pravdaurfo.ru

В отношении вице-президента Samsung выписан арест. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap. 

 
Руководитель известной компании Ли Чжэ Ен подозревается в деле о коррупции в окружении отстраненной от должности президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Согласно версии правоохранительных органов, компания неоднократно перечисляла денежные средства в размере 22 млрд вон (18 млн долларов) на счет фирмы подруги президента Чхве Сун Силь. Это совершалось в обмен на содействие в объединении двух филиалов компании. Известно, что основным держателем акций являлся Национальный пенсионный фонд. Как полагает следствие, решение о выплатах принимал именно Ли Чжэ Ен.

 
Для заключения под стражу руководителя необходимо судебное решение. Ожидается, что последнее состоится 18 января.

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