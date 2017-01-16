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16.01.17 / 17:01 Новости / Петербург и Ленобласть

В программу хостелов в Петербурге включат 53 новых адреса

В городе зарегистрировано всего около 30 хостелов

Хстелы в Петербурге

Фото: friendsplace.ru

В программу хостелов в Петербурге городские власти включат 53 новых адреса. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по развитию туризма в городе Андрей Мушкарев, передает корреспондент АБН.

По данным налоговых органов, в городе зарегистрировано всего около 30 хостелов, сообщил Мушкарев. Согласно статистике сайта Booking.com, их количество составляет около 400 объектов. «На деле число хостелов – около 200-300 помещений», — отметил председатель комитета.

Напомним, в Петербурге разработают отдельную программу развития туризма в городе с 2018 по 2023 год. Создатели госпрограммы уделят внимание безопасности граждан и развитию конгрессно-выставочной деятельности. Городские власти выделят единый подход к подсчету доходов в туристической деятельности. Программу создадут до конца 2017 года.

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