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16.01.17 / 13:31 Новости / Россия и мир

«Викинг» стал самым кассовым российским фильмом 2016 года

За три недели проката картина собрала $23,3 млн

викингФильм Андрея Кравчкука «Викинг» стал самой кассовой российской картиной 2016 года. Об этом сообщили в Роскино.

К концу третьей недели проката сборы «Викинга» составили $23,3 млн. До этого момента лидером по общим сборам среди российских картин был «Экипаж» Николая Лебедева, заработавший $22,8 млн.

Напомним, в первый день проката «Викинг» собрал 142 млн рублей, что стало рекордом. Картина побила прежний рекорд  «Стадинграда» Федора Бондарчука. По словам продюсера фильма  Константина Эрнста, права на показ «Викинга» купили 60 стран.

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