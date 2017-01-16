В существование врагов России верят 68% жителей страны Показатель снизился по сравнению с 2015 годом

У России в настоящее время есть враги, считают 68% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-Центром» и опубликованные в понедельник.

Еще 18% респондентов считают, что врагов у России нет. Число тех, кто верит в существование врагов страны, в 2016 году оказалось ниже, чем в 2015 году. Тогда о существовании врагов России заявили 80% респондентов.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов. Возраст респондентов — от 18 лет. Опрос прошел 9-12 декабря.