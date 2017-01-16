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16.01.17 / 17:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Ввод жилья в Ленобласти сократился на 7% за год

План перевыполнен на 17,6%

Ввод жилья в Ленобласти Ввод жилья в Ленобласти за 2016 год сократился на 7% год к году. Об этом в понедельник сообщило областное правительство.

План по строительству жилья перевыполнен на 17,6%. За двенадцать месяцев в области ввели в эксплуатацию 2,17 млн кв. м жилой недвижимости. Из них 597 тыс. кв. м – объекты индивидуального жилого строительства.

Отметим, в Петербурге в 2016 году ввод жилья превысил показатели 2015 года на 2,8%. Он составил 3,1 млн кв. м жилья. Это порядка 1,3 тыс. домов на 57,5 тыс. квартир. Ввод превысил плановые показатели на 7,5%.

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