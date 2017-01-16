За неделю из Петербурга вывезли более 60 тыс. кубометров снега С начала зимы – 1,3 млн кубов

За прошедшую неделю из Петербурга вывезли 63 тыс. кубометров снега. Об этом в понедельник сообщил комитет по благоустройству.

Больше всего снега выпало 13-15 января – около 13 см. В течение недели специализированная дорожная техника отработала около 10 тыс. смен.

Объем снега, который вывезли из Петербурга с начала зимы, достиг почти 1,3 млн кубометров. За это время на город выпало более 140 см осадков – в три раза больше, чем годом ранее.

Отметим, ранее в январе петербургские чиновники пообещали усилить контроль качества уборки внутриквартальных территорий. Это связанно со снегопадом и гололедицей. Из-за них на уборку дворов направили свыше семи тысяч дворников и почти полтысячи снегоуборочной техники.