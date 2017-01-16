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16.01.17 / 02:37 Новости / Экономика

Правительство планирует заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих

Ежегодно льгота на НДС наносит ущерб бюджету в размере 150 млрд рублей

Фото abnews.ru деньги рубли бюджет 0002Правительство планирует заменить льготную ставку НДС на субсидии малоимущим гражданам. Об этом пишут в понедельник «Ведомости».

 
Издание отмечает, что в Минфине и Минэкономразвития обсуждают замену льготной 10%-ой ставки НДС, поскольку последняя признана неэффективной. Эта льгота никак не способствует сокращению бедности. Традиционно НДС по 10%-ой льготной ставке взимается с основных продуктов питания, детских товаров, книг и лекарств. Обычная же ставка НДС — 18%.

 

Для введения адресных субсидий, потребуется сформировать базу данных о домохозяйках, провести пилотный проект в отдельных регионах. Только после этого комплекса мероприятий следует отменять льготу, отмечают источники издания.

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