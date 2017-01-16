Оплату труда руководителей ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненных Указ вступил в силу с 1 января

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который привязывает оплату труда глав Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда к среднемесячной зарплате работников этих фондов. Указ в понедельник опубликовали на портале правовой информации.

Президент подписал указ еще 31 декабря. Он вступил с силу с 1 января этого года.

Отметим, в августе Минтруд предложил разрешить руководителю Пенсионного фонда и главам других государственных фондов зарабатывать в десять раз больше других сотрудников. Авторы инициативы считают, что управленцам этих фондов предназначена «особая роль государственного управления финансами пенсионного обеспечения».

Добавим, средняя зарплата гражданских служащих увеличилась на 4,2% в январе-сентябре прошлого года. Он превысила 104 млрд рублей.