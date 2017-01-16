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16.01.17 / 19:19 Новости / Россия и мир

Минздрав предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений

В зависимости от средней зарплаты работников учреждения

www.wattpad.com больницаМинистерство здравоохранения предложило ограничить заработные платы руководителям медицинских учреждений. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованная на портале правовых документов в понедельник.

«Настоящий проект приказа предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву России», — сообщили в Минздраве. Предполагается, что зарплата руководства будет зависеть от средней зарплаты работников организаций.

Напомним, на минувшей неделе министерство здравоохранения отнесло к «группе риска» 28 алкосодержащих лекарств. Решение по каждому лекарству будет приниматься специальной комиссией. Ее заседание запланировано на 25 января.

По материалам: tass.ru
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