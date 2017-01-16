ФК «Зенит» открыл продажу билетов на матчи 2017 года Первая игра пройдет 23 марта

ФК «Зенит» открыл продажу билетов на свои первые матчи в 2017 году. Футбольный клуб сообщил об этом в понедельник.

Открылась продажа билетов на первый домашний матч «Зенита» в этом году. Он пройдет 23 февраля, петербургский клуб сыграет против Андерлехта в рамках 1/16 Кубка Европы.

В настоящее время в продаже находятся 5,5 тыс. билетов. Их стоимость составляет от 500 до 2000 рублей. Билет в «Бизнес-клуб» составляет 8200 рублей.

Также началась продажа билетов на баскетбольные игры. «Зенит» сразиться с «Хапоэлем» 18 января, с командой «Цмоки-Минск» 29 января. Билеты стоят 200-800 рублей. Билет в «Бизнес-клуб» — 5000 рублей, «Места на паркете» — 7000 рублей.

Отметим, весной 2017 года «Зенит» откроет стадион на Крестовском острове. Футбольный клуб сыграет с «Краснодаром» или «Тереком». До апреля на арене будут идти дополнительные строительные работы.