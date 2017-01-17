Скончался последний побывавший на Луне астронавт Американский астронавт побывал в космосе три раза

На 83-м году жизни скончался последний побывавший на Луне астронавт Юджин Сернан. Об этом сообщили во вторник в официальном аккаунте Twitter НАСА.

Юджин Сернан за свою карьеру три раза летал в космос и два раза на Луну. Он второй американец, который вышел в открытый космос.

В 1966 году Сернан был пилотом корабля «Джемини-9», через три года управлял «Аполлон-10», а в 1972 году возглавлял миссию «Аполлона-17». Именно тогда люди в шестой – и пока последний раз – ступили на спутник Земли. В течение 75 часов нахождения на Луне астронавты выполнили три выхода из космического корабля. На поверхности спутника Сернан написал инициалы своей дочери — «TDC».

В 1976 году Сернан ушел на пенсию. Он вел свой бизнес и работал комментатором на телевидении.