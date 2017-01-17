Более 90% россиян уверены в боеспособности российских ВС Об ухудшении боеспособности сказали лишь 2% опрошенных

Вооруженные силы защитят страну в случае угрозы, считают 92% россиян. Об этом стало известно во вторник во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Из опроса следует, что 15% респондентов и вовсе не увидели никаких существенных изменений. А 76% опрошенных респондентов убеждены в увеличении боеспособности российской армии. Как отмечают социологи, чем старше возраст респондента, тем он больше подмечает достигнутые изменения. В опросе приняли участие респонденты от 18 до 24 лет. О повышении боеспособности заявили 71%.

Опрос ВЦИОМ проводился в октябре прошлого года в 130 населенных пунктах 46 регионах страны среди 1600 респондентов. Погрешность не превышает показатель в 3,5%.