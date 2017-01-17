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17.01.17 / 13:13 Новости

Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивают в 6,8 млрд рублей

Работы завершат в 2019 году

аэровокзал южно-сахалинск

Фото sovetclub.ru

Строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска оценивают в 6,8 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В этом году власти намерены объявить конкурс на строительство аэровокзала. Завершение работ запланировано на 2019 год.

Отметим, аэропорт в Южно-Сахалинске построили в 1960-ых годах. Его пропускная способность составляет 200 пассажиров в час. В настоящий момент в международном секторе отсутствует зал прилета и требуемые площади для служб таможенного и пограничного контроля.

По материалам: tass.ru

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