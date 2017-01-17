«Алроса» продала в Гохран РФ алмазы на $65 млн в 2016 году Сделку закрыли в III квартале

«Алроса» продала в Гохран России алмазы на $65,6 млн в прошлом году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Сделку закрыли к концу III квартала прошлого года. В бюджете 2016 года для этих целей было заложено 50,2 млрд рублей.

Отметим, в мае замминистра финансов Алексей Моисеев анонсировал решение о закупке Гохраном алмазов на сумму в 5 млрд рублей. Однако детали сделки не известны.

Добавим, в минувшем году «Алроса» увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 26% год к году. Выручка компании превысила $4,4 млрд