Apple сообщила разработчикам о скором повышении цен в британском App Store На 25%

Apple разослала оповещения разработчикам мобильных приложений о скором повышении цен в британском App Store. Компания разослала сообщения во вторник.

Как стало известно порталу 9to5Mac, цены повысятся в течение следующей недели. Рост цен охватит все категории товаров магазина.

Ранее стало известно, что американская компания выпустила обновление для настольной версии macOS Sierra. Обновление позволило исправить ошибку в работе MacBook Pro 2016. Новые MacBook Pro 2016 имели проблемы с временем автономной работы. После выпуска новой версии ОС ноутбуки вернулись к стабильным результатам – 15-18 часов от одного заряда батареи.