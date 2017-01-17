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17.01.17 / 18:40 Новости / Россия и мир / Финансы

Авиакомпании Lufthansa и Etihad Airways ведут переговоры о слиянии – СМИ

На первом этапе Etihad хочет купить треть немецкой компании

Lufthansa и Etihad Airways Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa и перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways ведут переговоры о слиянии. Об этом во вторник со ссылкой на источники передает Reuters.

Предполагается, что на первом этапе Etihad Airways купит 30-40% акций немецкой компании. На втором этапе пройдет обсуждение полного объединения. Представители обеих авиакомпаний отказались от комментариев.

Отметим, Lufthansa – крупнейший авиаконцерн Европы, который ранее поглотил Swiss International Airlines и Austrian Airlines. В настоящее время 69% акций компании принадлежит немецким инвесторам. Порядка 13% компании владеют представители США, 9% — других стран.

По материалам: reuters.com
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