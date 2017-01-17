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17.01.17 / 12:31 Новости / Россия и мир

Крупнейшим перевозчиком во «Внуково» стала авиакомпания «Россия»

Перевезла почти 100 тыс. пассажиров за восемь дней

авиакомпания россияКрупнейшим перевозчиком в московском аэропорту «Внуково» во время новогодних праздников стала авиакомпания «Россия». Об этом компания сообщила во вторник.

«Россия» с 1 по 8 января перевезла через «Внуково» почти 100 тыс пассажиров. Наиболее востребованными в этот период стали российские направления в Петербург, Сочи и Симферополь, а также на международные курорты Таиланда (Бангкок и Пхукет), Индии (Гоа) и Доминиканской республики (Пунта-Кана).

Отметим, «Россия» работает с 2004 года. За прошлый год авиакомпания перевезла 4,76 млн пассажиров.

Весной прошлого года компания сделала «Внуково» одним из своих базовых аэропортов. Основной аэропорт перевозчика – петербургское «Пулково».

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