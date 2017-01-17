British American Tobacco увеличила предложение для Reynolds до $49 млрд Ранее владелец Camel отказался от $47 млрд

British American Tobacco (BAT) увеличила стоимость предложения для владельца бренда Camel до $49 млрд. Компания сообщила об этом во вторник.

В октябре прошлого года BAT предлагала Reynolds сумму в $47 млрд. Тогда табачная компания отказалась от сделки.

Если сделка состоится, BAT приобретет 57,8% акций Reynolds, в результате чего на рынок выйдет самая крупная табачная компания в мире. В настоящий момент ВАТ оценила Reynolds в $56,5 за акцию.

Reynolds владеет брендами Camel и Newport. Чуть менее половины акций – 42% – уже принадлежат ВАТ.