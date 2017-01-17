В БДТ пройдет премьера спектакля «Губернатор» 21 и 22 января, а также 4 и 5 февраля

На основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова в Петербурге пройдет премьера спектакля «Губернатор». Об этом БДТ сообщил во вторник.

Спектакль поставлен по одноименному рассказу Леонида Андреева. Произведение основано на исторических фактах – «Кровавом воскресенье», а также резонансных убийствах московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича.

Режиссер постановки – Андрей Могучий. Премьерные показы состоятся 21 и 22 января, а также 4 и 5 февраля. Стоимость билетов составляет от 500 до 2500 рублей.