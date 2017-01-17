Белый дом попросил Трампа определиться с отношением к России Администрация Трампа должна понять, на чьей она стороне

Администрации избранного президента США Дональда Трампа предстоит определиться, на чьей она стороне — на стороне американского разведывательного сообщества или России. Об этом во вторник заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Здесь существует достаточное четкое разделение. С одной стороны — члены американской разведки, а также демократы и республиканцы в конгрессе США, обеспокоенные методами, которыми русские стремятся поставить под вопрос нашу демократию. С другой — есть Wikileaks и русские. И новой администрации предстоит определиться со своей позицией», — сказал Эрнест. Он также добавил, что разведывательные службы США не в первый раз говорят о России «некомфортные вещи».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что российские спецслужбы якобы собирали на Трампа компромат. Речь шла о документе, который опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле заявили, что появление и распространение непроверенной информации об избранном президенте — признак деградации американской политической элиты.