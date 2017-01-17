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17.01.17 / 12:42 Новости / Россия и мир

«Билайн» запустил 4G на Кузбассе

В шести городах

билайн кузбасс

Фото: hi-tech.mail.ru

Оператор «Билайн» запустил сеть 4G на территории Кузбасса. Компания сообщила об этом во вторник.

Сеть 4G запущена в шести городах – Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Юрге и Осинниках. Пиковая скорость передачи данных теперь достигает 75 Мбит/с. Кроме того, оператор нарастил скорость интернета в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.

Отметим, под брендом «Билайн» работает ПАО «Вымпелком». Эта организация входит в международную телекоммуникационную и технологическую компанию VimpelCom Ltd.

В начале января Bloomberg сообщал, что «Вымпелком» хочет продать более 12 тыс. вышек. Покупателем может стать компания «Русские башни». Сделка составит $800 млн.

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