Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне ММВБ — 2189,95 пункта, РТС — 1152,51 пункта

Торги на Московской фондовой бирже во вторник открылись ростом индексов. ММВБ — 2189,95 пункта, РТС — 1152,51 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что во вторник нет сигналов к росту российских индексов, вследствие чего ММВБ и РТС продолжат консолидироваться неподалеку от достигнутых накануне значений. Участники европейских рынков, в свою очередь, ожидают выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Токийская фондовая биржа закрылась падением. JPX-Nikkei 400 снизился на 200,45 пункта до 13516,3 пункта, а TOPIX упал на 21,54 пункта и закрылся на отметке 1509,1 пункта.