Все новости

17.01.17 / 10:07 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне

ММВБ — 2189,95 пункта, РТС — 1152,51 пункта

Московская биржаТорги на Московской фондовой бирже во вторник открылись ростом индексов. ММВБ — 2189,95 пункта, РТС — 1152,51 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что во вторник нет сигналов к росту российских индексов, вследствие чего ММВБ и РТС продолжат консолидироваться неподалеку от достигнутых накануне значений. Участники европейских рынков, в свою очередь, ожидают выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Токийская фондовая биржа закрылась падением. JPX-Nikkei 400 снизился на 200,45 пункта до 13516,3 пункта, а  TOPIX упал на 21,54 пункта и закрылся на отметке 1509,1 пункта.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016