Китай смягчает ограничения для иностранных инвесторов Но лишь в ряде отраслей

Китай смягчает доступ для иностранных инвесторов в ряд отраслей страны. Об этом во вторник сообщил госсовет КНР.

Теперь иностранным инвесторам будет проще вкладываться в страхование, ценные бумаги, железнодорожное оборудование, производство мототехники, жиров и масел и топливного этанола. Также смягчен доступ в сферы инвестиционного менеджмента КНР и осуществления фьючерских сделок.

Тем инвесторам, которые хотят вложиться в проекты нефтегазовой отрасли Китая, больше не понадобится утверждение от центральных властей страны. Вместо этого необходимо только зарегистрировать соглашение о своих инвестиционных намерениях.

Ранее во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме сообщил о смягчение доступа на рынок Китая для зарубежных инвесторов. Он пообещал создать пилотные зоны свободной торговли. Это, по словам председателя КНР, будут способствовать усилению защиты прав интеллектуальной собственности. По его мнению, рынок Китая сможет стать более прозрачным.