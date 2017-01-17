Петербуржцы просят ввести мораторий на строительство в Центральном районе Подготовили обращение к Полтавченко

Петербуржцы просят ввести мораторий на строительство в Центральном районе. Соответствующая петиция была опубликована на портале Change.org, рассказали АБН во вторник участники инициативной группы «Центральный район против уплотнительной застройки».

Авторы петиции заявляют, что власти должны заморозить строительство в Центральном районе Петербурга. Исключение составляет лишь строительство школ, поликлиник и других социальных объектов. Также градозащитники говорят о необходимости начать работы по улучшению ситуации с зелеными насаждениями в центре города, площадками для выгула собак, бесплатными спортплощадками и так далее.

«Наш район лишен комфортной среды обитания. Вследствие уплотнительной застройки за последние десятилетия было уничтожено множество скверов. При строительстве жилых комплексов никто не предусматривает ни создание дополнительных зеленых насаждений общего пользования, ни объектов социальной инфраструктуры. Как результат, уже сейчас официально подтвержден дефицит зеленых насаждений в размере 40 гектаров!», — говорится в тексте петиции, которую направят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

Напомним, в Центральном районе Петербурга активисты выступают против строительства целого ряда объектов. Так, они пытаются защитить от уничтожения Мытный двор и районе, ограниченный Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами. В 2009 году эта территория попала в городскую программу реновации.