Грузовые авиаперевозки «Деловых линий» в прошлом году выросли на 49% Чаще всего отправляют грузы до 5 кг

Грузовые авиаперевозки ГК «Деловые линии» в прошлом году выросли на 49% год к году. Группа компаний сообщила об этом во вторник.

Количество заказов авиадоставки возросло на 49% по сравнению с прошлым годом. В компании объясняют рост введением специальных тарифов для грузов весом до 30 кг и расширением географии срочной перевозки.

Чаще всего отправлялись грузы весом до 5 кг. Наиболее популярные направления – из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток.

Отметим, транспортно-логистическая компания «Деловые линии» осуществляет перевозки, главным образом, с помощью автомобильного транспорта. География работы – более 1,5 тыс. городов России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. В группу входят более 160 подразделений в 129 городах РФ.