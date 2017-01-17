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17.01.17 / 13:31 Новости / Россия и мир

Грузовые авиаперевозки «Деловых линий» в прошлом году выросли на 49%

Чаще всего отправляют грузы до 5 кг

Деловые линииГрузовые авиаперевозки ГК «Деловые линии» в прошлом году выросли на 49% год к году. Группа компаний сообщила об этом во вторник.

Количество заказов авиадоставки возросло на 49% по сравнению с прошлым годом. В компании объясняют рост введением специальных тарифов для грузов весом до 30 кг и расширением географии срочной перевозки.

Чаще всего отправлялись грузы весом до 5 кг. Наиболее популярные направления – из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток.

Отметим, транспортно-логистическая компания «Деловые линии» осуществляет перевозки, главным образом, с помощью автомобильного транспорта. География работы – более 1,5 тыс. городов России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. В группу входят более 160 подразделений в 129 городах РФ.

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