Россия может разрешить проблему доступа к электроэнергии в Азии В регионе лишены электричества полмиллиарда человек

РФ может помочь разрешить проблему доступа к электроэнергии в Азию. Об этом сообщил во вторник замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцев в рамках Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Проблема доступа наибольшей части населения к электроэнергии является острой для всего региона. Молодцов отметил, что энергоносители России и инфраструктура, производимая для их транспортировки в страны АТР, могут значительно увеличить энергетическую безопасность региона.

ЭСКАТО – комиссия ООН, работающая над проблемами поддержания социально-экономического развития стран АТР. Сегодня в комиссию входят 53 государства. В рамках ЭСКАТО проходит первая сессия комитета по вопросам энергетики, созданного по инициативе России. Последняя входит в состав ЭСКАТО с 1947 года.