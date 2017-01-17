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17.01.17 / 07:52 Новости

Россия может разрешить проблему доступа к электроэнергии в Азии

В регионе лишены электричества полмиллиарда человек

Электроэнергия Интер РАОРФ может помочь разрешить проблему доступа к электроэнергии в Азию. Об этом сообщил во вторник замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцев в рамках Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

 

Проблема доступа наибольшей части населения к электроэнергии является острой для всего региона. Молодцов отметил, что энергоносители России и инфраструктура, производимая для их транспортировки в страны АТР, могут значительно увеличить энергетическую безопасность региона.

 

ЭСКАТО – комиссия ООН, работающая над проблемами поддержания социально-экономического развития стран АТР. Сегодня в комиссию входят 53 государства. В рамках ЭСКАТО проходит первая сессия комитета по вопросам энергетики, созданного по инициативе России. Последняя входит в состав ЭСКАТО с 1947 года.

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