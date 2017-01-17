Эрмитаж стал самым популярным музеем России в новогодние праздники На втором месте – Исаакиевский собор

Эрмитаж назвали самым популярным музеем России в новогодние праздники. Об этом во вторник сообщили в агентстве «ТурСтат».

На втором месте по популярности — Исаакиевский собор. Также в первую десятку попали Казанский кремль, музеи Московского Кремля, Царское Село, Третьяковская галерея, Петергоф и музей Мирового океана в Калининграде. При этом самым популярным городом для туристов стала Москва, дальше идут Московская область, Петербург, Краснодарский край.

Агентство составило рейтинг исходя из данных региональных администраций по итогам новогодних праздников 2017 года на 16 января 2017. Ранее сервис RoomGuru сообщил, что Петербург вошел в тройку российских городов, популярных у иностранных туристов на новогодние праздники. Петербург оказался на втором месте. Наиболее привлекательным городом для иностранцев стала Москва.