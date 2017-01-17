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17.01.17 / 04:28 Новости / Политика / Россия и мир

ЕСПЧ огласит решение по искам в отношении России из-за «закона Димы Яковлева»

Закон нарушает три статьи Конвенции о защите прав человека

Фото: openrussia.org

Фото: openrussia.org

Европейский суд по правам человека вынесет решение по заявлениям против России из-за действия «закона Димы Яковлева». Об этом пишет «Коммерсантъ» во вторник.

 

По оценкам истцов, этот закон нарушает не только три статьи Конвенции о защите прав человека, но и основных свобод. Решение суд вынесет сразу по нескольким искам. Всего в ЕСПЧ подали заявления 45 граждан США и 27 детей из России.

 
«Закон Димы Яковлева» начал действовать с первого января 2013 года. Из-за его функционирования прекращены процессы усыновления детей из России гражданами США. После безуспешной попытки оспорить документ в российских судах истцы обратились в ЕСПЧ.

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