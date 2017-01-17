ЕСПЧ огласит решение по искам в отношении России из-за «закона Димы Яковлева» Закон нарушает три статьи Конвенции о защите прав человека

Европейский суд по правам человека вынесет решение по заявлениям против России из-за действия «закона Димы Яковлева». Об этом пишет «Коммерсантъ» во вторник.

По оценкам истцов, этот закон нарушает не только три статьи Конвенции о защите прав человека, но и основных свобод. Решение суд вынесет сразу по нескольким искам. Всего в ЕСПЧ подали заявления 45 граждан США и 27 детей из России.



«Закон Димы Яковлева» начал действовать с первого января 2013 года. Из-за его функционирования прекращены процессы усыновления детей из России гражданами США. После безуспешной попытки оспорить документ в российских судах истцы обратились в ЕСПЧ.