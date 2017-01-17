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17.01.17 / 12:59 Новости / Россия и мир

ЕСПЧ признал незаконным «закон Димы Яковлева»

В суд обратились 45 заявителей

Фото: openrussia.org

Фото: openrussia.org

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал закон о запрете усыновления американскими родителями детей из РФ незаконным. Об этом сообщили в суде во вторник.

Заявителями выступили 45  человек, которым отказали в усыновлении. Заявители указывали на то, что закон вмешивается в их личную жизнь, а запрет посчитали дискриминацией по национальному признаку. ЕСПЧ присудил по каждой из 22 жалоб компенсацию в размере $3 тыс., а также обязал РФ выплатить $600, в качестве компенсации издержек заявителей.

Напомним, закон о запрете усыновления американскими семьями и гражданами из других стран детей из РФ вступил в силу с 1 января 2013 года. «Закон Димы Яковлева» был принят вскоре после «акта Магнитского». Последний предполагал введение санкций в отношении лиц, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в СИЗО в Москве.

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