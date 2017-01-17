ЕСПЧ признал незаконным «закон Димы Яковлева» В суд обратились 45 заявителей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал закон о запрете усыновления американскими родителями детей из РФ незаконным. Об этом сообщили в суде во вторник.

Заявителями выступили 45 человек, которым отказали в усыновлении. Заявители указывали на то, что закон вмешивается в их личную жизнь, а запрет посчитали дискриминацией по национальному признаку. ЕСПЧ присудил по каждой из 22 жалоб компенсацию в размере $3 тыс., а также обязал РФ выплатить $600, в качестве компенсации издержек заявителей.

Напомним, закон о запрете усыновления американскими семьями и гражданами из других стран детей из РФ вступил в силу с 1 января 2013 года. «Закон Димы Яковлева» был принят вскоре после «акта Магнитского». Последний предполагал введение санкций в отношении лиц, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в СИЗО в Москве.