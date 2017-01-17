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17.01.17 / 14:07 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Банк МБСП увеличил объем кредитования «Группы ЛСР» до 3 млрд рублей

Выделил 2 млрд рублей

группа лсрБанк МБСП увеличил объем кредитования «Группы ЛСР» до 3 млрд рублей. Об этом финансовая организация сообщила во вторник.

Банк МБСП предоставил кредит в размере 2 млрд. «ЛСР. Недвижимость-М» направит деньги на пополнение средств компании для реализации строительных проектов группы в Москве.

Отметим, в январе прошлого года банк МСПБ выделил «Группе ЛСР» 1 млрд рублей. Срок кредита составляет два года.

Добавим, банк МБСП («Международный банк Санкт-Петербурга») основан в 1989 году в Петербурге. В настоящее время представлен также в Москве, Ульяновске, Волгограде, Новосибирске и Нижнем Новгороде. По объему активов входит в сотню крупнейших банков РФ.

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