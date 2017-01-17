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17.01.17 / 14:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Стоимость заключенных контрактов «Группы ЛСР» в 2016 году выросла на 29%

До 70,6 млрд рублей

Группы ЛСРСтоимость заключенных контрактов «Группы ЛСР» в 2016 году выросла на 29% год к году. Компания сообщила об этом во вторник.

Стоимость заключенных контрактов составила 70,6 млрд рублей. Их объем достиг 681 тыс. кв. м. Это на 11% больше, чем годом ранее.

«Группа ЛСР» за 12 последних месяцев вывела в продажу 729 тыс. кв. м недвижимости. Средняя цена одного контракта выросла на 15% за год и составила 104 тыс. рублей.

Отметим, строительная компания «Группа ЛСР» была основана в 1993 году. Она возводит дома и производит стройматериалы.

В I полугодии чистая прибыль организации упала на 72% год к году и составила 1,1 млрд рублей. Выручка в годовом выражении выросла на 10% — до 31,618 млн рублей.

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