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17.01.17 / 20:16 Новости / Россия и мир / Финансы

Hyundai намерен инвестировать $3 млрд в заводы в США — СМИ

В ближайшие пять лет

Фото: wallpaper.zone

Фото: wallpaper.zone

Hyundai планирует вложить $3,1 млрд в заводы в США. Об этом во вторник пишет Bloomberg со ссылкой на президента компании Чанг Джинхэна.

Компания может инвестировать в американские заводы в ближайшие пять лет. Кроме этого, Hyundai рассматривает возможность строительства нового предприятия.

Добавим, такое решение компании связано с обещанием избранного президента США Дональда Трампа не допустить переноса производств в государства с более дешевым трудом. Также он выступает за сохранение рабочих мест в Америке.

Напомним, в начале января Hyundai Motor и ее дочерняя компания KIA Motors обнародовали свои планы продаж на нынешний год. Hyundai планирует реализовать 5,08 млн автомобилей, KIA — 3,17 млн машин.

По материалам: bloomberg.com
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