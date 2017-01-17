Hyundai намерен инвестировать $3 млрд в заводы в США — СМИ В ближайшие пять лет

Hyundai планирует вложить $3,1 млрд в заводы в США. Об этом во вторник пишет Bloomberg со ссылкой на президента компании Чанг Джинхэна.

Компания может инвестировать в американские заводы в ближайшие пять лет. Кроме этого, Hyundai рассматривает возможность строительства нового предприятия.

Добавим, такое решение компании связано с обещанием избранного президента США Дональда Трампа не допустить переноса производств в государства с более дешевым трудом. Также он выступает за сохранение рабочих мест в Америке.

Напомним, в начале января Hyundai Motor и ее дочерняя компания KIA Motors обнародовали свои планы продаж на нынешний год. Hyundai планирует реализовать 5,08 млн автомобилей, KIA — 3,17 млн машин.