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17.01.17 / 17:33 Мнения и аналитика / Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Эксперт: Более половины ипотечников в Петербурге берут кредит в Сбербанке

«Вторичку» чаще приобретают чиновники, банковские служащие и айтишники

Фото АБН

Фото АБН

Более половины петербургских ипотечников приобретают кредит на недвижимость в Сбербанке. Об этом во вторник сообщила председатель правления «Санкт-Петербургской палаты недвижимости» Екатерина Романенко, передает корреспондент АБН.

По словам Романенко, чаще других вторичное жилье покупают чиновники, банковские служащие и работники IT-сферы. «Спрос на дома, построенные шесть-семь лет назад, колоссальный. При этом интерес людей к элитной недвижимости, в целом, не очень большой», — отметила председатель правления партнерства.

Напомним, в прошлом году ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка вырос до 200 млрд рублей. Банк выдал более 40 тыс. ипотек в 2016 году на суммму 74,5 млрд рублей. Около половины ипотечников приобретали жилье в новостройках. Сумма выданных потребительских кредитов составила 58,7 млн рублей.

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