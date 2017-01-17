Россияне сократили предновогодние траты до минимума за пять лет — исследование Средний чек в супермаркете - 591 рубль

Средний предновогодний чек в декабре 2016 года оказалась наименьшим за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

В декабре прошлого года сумма среднего чека покупателя товаров в российских супермаркетах составила 591 рубль. Это на 8,1 меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Кроме того, это самый низкий показатель за последние пять лет, даже с учетом инфляции. К примеру, в 2013 году сумма среднего предновогоднего чека была равна 605 рублям. В 2012 году этот показатель составил 616 рублей.

Ранее эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщили о привыкании россиян «к снижению потребительских стандартов». Из-за этого многие не считают свое материальное положение трудным. По данным ВШЭ, жители России больше всего экономят на потреблении товаров и услуг. Почти половина (45%) покупают более дешевые продукты питания, чем могли позволить себе прежде.