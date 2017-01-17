Керри считает антироссийские санкции эффективными Об этом якобы говорят экономические показатели России

Госсекретарь США Джон Керри считает, что введенные против России санкции доказали свою эффективность. Об этом он заявил во вторник.

«Многие нам говорят вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают», — сказал госсекретарь. Он подчеркнул, что европейским странам удалось объединиться на фоне ужесточения политики в отношении России.

Керри отметил, что не может предположить, какую позицию по отношению к РФ займет администрация избранного президента США Дональда Трампа. Он призвал страны Евросоюза помнить, какие ценности десятилетиями объединяли их с Соединенными Штатами, и «верить в себя».

Напомним, в минувшую субботу Трамп в интервью Wall Street Journal рассказал о своих планах относительно антироссийских санкций. Политик сказал, что на некоторое время ограничения будут сохранены, но не исключил их отмены. В частности, санкции могут снять, если Россия согласится сотрудничать с США и будет бороться с международным терроризмом.