Все новости

17.01.17 / 05:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,17%

Регулятор установил средний обменный курс юаня

Юань Доллар www.gazeta.ruНародный банк Китая ослабил национальную валюту. Об этом стало известно во вторник на официальном сайте ЦБ Китая.

 

Обменный курс юаня к доллару составляет 6,9. Это на 118 пунктов выше фиксинга понедельника, когда курс юаня был 6,8. Согласно позиции Пекина, девальвация юаня вызвана валютной деятельностью третьих стран.

 
Ранее банк сообщил, что в текущем году намерен провести ряд улучшений. Так, регулятор продолжит умеренную монетарную политику. Кроме того, поддержит уровень ликвидности, реализует кредитование с помощью наличных денежных ресурсов, увеличит масштабы социального финансирования.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016