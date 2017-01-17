Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,17% Регулятор установил средний обменный курс юаня

Народный банк Китая ослабил национальную валюту. Об этом стало известно во вторник на официальном сайте ЦБ Китая.

Обменный курс юаня к доллару составляет 6,9. Это на 118 пунктов выше фиксинга понедельника, когда курс юаня был 6,8. Согласно позиции Пекина, девальвация юаня вызвана валютной деятельностью третьих стран.



Ранее банк сообщил, что в текущем году намерен провести ряд улучшений. Так, регулятор продолжит умеренную монетарную политику. Кроме того, поддержит уровень ликвидности, реализует кредитование с помощью наличных денежных ресурсов, увеличит масштабы социального финансирования.