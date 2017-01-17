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17.01.17 / 16:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет по благоустройству Петербурга исполнил бюджет в 2016 году на 99,5%

Рекорд за всю историю комитета

Комитет по благоустройствуКомитет по благоустройству Петербурга в прошедшем году исполнил бюджет на 99,5%. Об этом в комитете рассказали во вторник.

В 2016 году комитету выделили 10,7 млрд рублей. Результат в 99,5% стал лучшим показателем исполнения бюджета за всю историю комитета. Этот показатель также выше, чем в среднем по исполнительным органам государственной власти в Петербурге.

Напомним, в 2015 году комитет исполнил бюджет на 98,8%. Комитет по благоустройству занял место в пятерке лидеров среди городских комитетов. При этом выделенный комитету в 2016 году объем финансирования был на 9,9% ниже, чем в 2015 году.

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