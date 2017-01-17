Все новости

17.01.17 / 13:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В 2016 году Комстрой Петербурга исполнил АИП на 81,3%

На 24,4 млрд рублей

деньги комитет по строительству комстройВ 2016 году комитет по строительству Петербурга исполнил адресную инвестиционную программу на 81,3%. Об этом в Смольном сообщили во вторник.

В 2016 году комитет финансов утвердил АИП для Комстроя в размере более 28 млрд рублей, общее финансирование – порядка 30 млрд рублей. Из них комитет освоил 24,4 млрд рублей.

Всего в 2016 году комитет разместил 108 извещений о проведении закупок. Не состоялись 24 процедуры. Конкурентным способом заключили 90 контрактов. Экономия от проведения закупок составила 206 млн рублей.

В 2016 году в Петербурге ввели более 3,1 млн кв. м жилья. Это 1,3 тыс. домов на 57,5 тыс. квартир. Плановые показатели превысили на 7,5%. Также в прошлом году в Петербурге сдали долгострой – стадион на Крестовском острове. Однако генподрядчик «Метрострой» уже получил два контракта на достройку стадиона на общую сумму около 3 млрд рублей.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016