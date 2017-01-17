Из Красноярска открылись прямые авиарейсы в Ноябрьск и Нижневартовск Открыли авиакомпании «Ангара» и NordStar

Из Красноярска открылись прямые авиарейсы в Ноябрьск и Нижневартовск. Об этом во вторник сообщил красноярский международный аэропорт «Емельяново».

Авиакомпания «Ангара» открыла рейс по маршруту «Иркутск – Красноярск – Нижневартовск». Время прилета из Иркутска в Красноярск – в 9:10, время вылета из Красноярска в Нижневартовск – в 10:45 местного времени.

Время в пути составит менее двух часов. Самолет летает по средам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 5,8 тыс. рублей.

Авиакомпания NordStar откроет рейсы между Красноярском и Ноябрьском с 24 января. Регулярные рейсы планируются по вторникам и четвергам. Время в пути составит 3,5 часа. Стоимость билета – от 4,5 тыс. рублей.

Отметим, в прошлом году пассажиропоток «Емельяново» составил 1,8 млн пассажиров. В годовом выражении он вырос на 1%. Внутренними перевозками воспользовались 1,5 млн человек. Это на 10% больше, чем годом ранее. Международные перевозки сократились на 28% год к году и достигли 308,6 тыс. человек.