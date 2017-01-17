Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей Впервые за полтора года

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 59 рублей. По фиксингу на 14:38 по московскому времени доллар упал до 58,95 рублей.

Отметим, это произошло впервые за полтора года. В дальнейшем доллар отыграл более 10 копеек и вернулся к торгам выше отметки в 59 рублей.

На то же время евро упал к 63,2 рублям. Евро потерял 25,5 копеек по фиксингу на 14:52, доллар – более 80 копеек.

Основные российские индексы торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ ушел на 0,8% в красную зону к отметке 2170 пунктов. Индекс РТС торгуется в плюсе на 0,5% у отметки 1155 пунктов.