Навальный рассказал о 26 госконтрактах студии Артемия Лебедева Информация о контрактах не была размещена на сайте госзакупок

Глава ФБК Алексей Навальный сообщил о 26 государственных контрактах студии дизайнера Артемия Лебедева. Соответствующее заявление Навальный сделал во вторник.

По словам Навально, стоимость большинства контрактов неизвестна. Глава ФБК рассказал о подрядах для московского метрополитена, назвав их «характерной историей». Как утверждает Навальный, конкурс на разработку дизайна, производство и размещение напольных указателей столичной подземки был объявлен в конце 2013 года. Студия Артемия Лебедева пошла на конкурс с партнерами, которые должны были изготовить и разместить разработанные студией объекты напольной навигации в метро.

Официальный конкурс был признан несостоявшимся, но работы были выполнены и навигация в метрополитене появилась. Сам контракт не был размещен на сайте госзакупок. «Вообще очень частая история в случае со студией Лебедева: в портфолио приводится пример работы и указано, что заказчик — департамент Х (культуры, транспорта и т.п.) Москвы, при этом контракта на сайте нет», — пишет Навальный на своем сайте.

Ранее в ФБК заявили, что Студия Артемия Лебедева разработала логотип для города Сатка в Челябинской области без проведения конкурсных процедур. Фонд затребовали все данные по всем контрактам. В ответ дизайнер заявил, что Навальный — «начинает строчить доносы и использовать админресурс» после критики в свой адрес.