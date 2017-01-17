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17.01.17 / 19:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленинградская область увеличила пашню на 2,8 тыс. га

Благодаря мелиорации

агрохолдинг кубань рожь зерно пшеница поле урожай пашняЛенинградская область в 2016 году увеличила площадь пашни на 2,8 тыс. га. Об этом во вторник сообщили в правительстве Ленобласти.

На землях проводили мелиоративные мероприятия. В них задействовали 86 объектов 41 хозяйства в 13 районах Ленобласти. Также в регионе провели реконструкцию и капремонт почти 3,5 тыс. га осушительных систем.

Напомним, в 2017 году на мелиоративные работы в Ленобласти запланировали потратить 242 млн рублей. Год к году расходы увеличили в два раза. Почти 90% из них – средства областного бюджета.

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