Ленинградская область увеличила пашню на 2,8 тыс. га Благодаря мелиорации

Ленинградская область в 2016 году увеличила площадь пашни на 2,8 тыс. га. Об этом во вторник сообщили в правительстве Ленобласти.

На землях проводили мелиоративные мероприятия. В них задействовали 86 объектов 41 хозяйства в 13 районах Ленобласти. Также в регионе провели реконструкцию и капремонт почти 3,5 тыс. га осушительных систем.

Напомним, в 2017 году на мелиоративные работы в Ленобласти запланировали потратить 242 млн рублей. Год к году расходы увеличили в два раза. Почти 90% из них – средства областного бюджета.