Все новости

17.01.17 / 18:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

У двух комитетов правительства Ленобласти появились новые руководители

В комитете по ЖКХ и государственному жилищному надзору

правительство ленобласти

Фото АБН

В двух комитетах правительства Ленинградской области назначили новых руководителей. Об этом в администрации региона сообщили во вторник.

Губернатор области Александр Дрозденко подписал распоряжение о кадровых перестановках в комитетах по жилищно-коммунальному хозяйству и государственному жилищному надзору и контролю. Первый возглавил Сергей Кузьмин, а второй — Александр Тимков.

Сергей Кузьмин до 2013 года был главой администрации Сланцевского района. В феврале 2014 года его назначили председателем вновь созданного комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Александр Тимков с 2013 года возглавлял администрацию Тихвинского района Ленинградской области. Позже он руководил работой Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования. С 1 июля 2016 года сталпредседателем регионального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Таким образом, Дрозденко поменял двух чиновников местами.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016