У двух комитетов правительства Ленобласти появились новые руководители В комитете по ЖКХ и государственному жилищному надзору

В двух комитетах правительства Ленинградской области назначили новых руководителей. Об этом в администрации региона сообщили во вторник.

Губернатор области Александр Дрозденко подписал распоряжение о кадровых перестановках в комитетах по жилищно-коммунальному хозяйству и государственному жилищному надзору и контролю. Первый возглавил Сергей Кузьмин, а второй — Александр Тимков.

Сергей Кузьмин до 2013 года был главой администрации Сланцевского района. В феврале 2014 года его назначили председателем вновь созданного комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Александр Тимков с 2013 года возглавлял администрацию Тихвинского района Ленинградской области. Позже он руководил работой Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования. С 1 июля 2016 года сталпредседателем регионального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Таким образом, Дрозденко поменял двух чиновников местами.