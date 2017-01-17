LinkedIn намерена вернуться в Россию Социальная сеть готова сотрудничать с властями

Социальная сеть LinkedIn намерена вернуться в Россию и ведет переговоры с властями. Об этом сообщил во вторник вице-президент и один из основателей ресурса Аллен Блю.

«Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», — сообщил Блю агентству РИА Новости. По его словам, пока рано говорить о прогрессе в диалоге с российским правительством. Блю также не смог уточнить, когда именно социальная сеть рассчитывает вернуться в Россию.

Напомним, в ноябре 2016 года Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр запрещенной информации. Российские операторы начали блокировку социальной сети. В ведомстве пояснили. что LinkedIn нарушила закон о локализации персональных данных россиян. Решение о блокировке принял Таганский суд Москвы.

LinkedIn — ресурс для поиска работы и обмена деловыми контактами, которой в России пользовались 5 млн человек. В декабре 2016 года социальную сеть купила за $26,2 млрд компания Microsoft. О сделке компании договорились еще в июне 2016 года. Для того, чтобы она осуществилась, потребовалось разрешение Еврокомиссии.